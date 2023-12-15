AB, Ukrayna için Macaristan engelini Scholz'un bu önerisiyle aştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un isteği üzerine oylamaya katılmadı.

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Politico'nun haberine göre, Orban'ın Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın birliğe katılım müzakerelerinin başlatılmasına itirazı, görüşmeleri çıkmaza sürükledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasının yapılabilmesi için Orban'ı diğer ülke liderlerinin de önünde salon dışına çıkıp kahve molası vermeye davet etti.

Scholz, AB kuralları uyarınca bir üyenin eksikliği halinde geri kalan 26 üyenin Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması için gerekli oy birliğini sağlayacağını hatırlattı.

Teklifin ardından, Orban salonu terk ederken Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlatma görüşmelerinin de önü açılmış oldu.

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti

Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto ettiklerini duyurmuştu.

Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtmişti.

Başbakan Orban, paylaşımında, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesini kullanmış, AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmıştı.

AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu.

Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.