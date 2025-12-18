BIST 11.322
GÜNCEL

40 kişiye mezar olmuştu! Yaşam Konutları'nın müteahhidine verilen cezaya bakın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Yaşam Konutları'nda 40 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada müteahhit Yunus Kaya 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Kaya ile avukatı katıldı.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Kaya, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut deliller doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

