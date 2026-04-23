2026 Babalık izni ne kadar oldu? İşte özel sektör ve kamuda güncel süreler

TBMM’den milyonlarca babayı sevindiren müjdeli haber geldi! Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yapılan köklü değişiklikle, özel sektör ve kamu arasındaki izin adaletsizliği resmen tarihe gömüldü. 22 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, aile birliğini merkeze alarak babaların en mutlu günündeki mazeret izni sürelerini yeniden belirledi. Peki, yeni yasayla birlikte babalık izni kaç güne çıkarıldı? İşte milyonların beklediği o yeni sürelerin detayları..

Abone ol

Çalışan babaları ilgilendiren babalık izni düzenlemesinde önemli bir değişiklik yapıldı.

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle özel sektörde çalışan erkek işçilerin babalık izni süresi güncellendi.

Böylece memurlar ile işçiler arasındaki babalık izni süresi farkı ortadan kaldırılırken, yeni doğum yapan ailelere daha fazla zaman tanınması amaçlandı.

"Babalık izni kaç gün oldu?" ve "Kimler babalık izni kullanabilecek?" soruları gündemdeki yerini aldı.

İşte 22 Nisan 2026 itibarıyla yasalaşan düzenlemenin detayları...

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLDU?

İş Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle, eşi doğum yapan erkek işçiye verilen ücretli izin süresi 10 güne çıkarılarak devlet memurları ile eşitlendi. Böylece işçi statüsündeki babalar da doğum sonrası süreçte ailelerinin yanında daha uzun süre kalabilecek.