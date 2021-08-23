2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Yüzde 12 zam geldi 3600 ek gösterge de var

Bugün hükümet ile sendikalar anlaştı 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Son dakika açıklamasına göre zam yüzde 12 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammı açıkladı.

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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki maaş zammını belirleyecek olan Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Bugün saat 16.00'da anlaşma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C’lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.

3 bin 600 ek göstergenin çalışma yapılması sonrasında sözleşme kapsamında olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine yüzde 12, 2023 yılında ise yüzde 14'lük bir zam alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının son dakika kısımları şöyle:

- Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Buna göre 2022'de memur maaşlarına yüzde 12, 2023'te ise yüzde 14 zam gelmiş oldu.

3600 ek gösterge

- Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız.

Ek gösterge ile maaşlara kallavi zam geliyor Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

ÖĞRETMEN VE POLİSİN GELİRİ 950 TL ARTACAK:

Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

4C'lilere 260 lira ek ödeme

Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C’lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C’lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.