3600 ek gösterge ile öğretmen, polis hemşire maaşı 950 lira, ikramiyesi 34 bin lira artacak

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki maaş zammını belirleyecek olan Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını açıkladı. Buna göre; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilirken, ikinci altı ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı kadar zam verildi. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2023 için ise ilk altı ay için yüzde 8 zam verilirken, ikinci altı ay için yüzde 6 zam verildi.