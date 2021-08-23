3600 ek gösterge ile öğretmen, polis hemşire maaşı 950 lira, ikramiyesi 34 bin lira artacak
Bugün 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaş zammı belli oldu. 3600 ek gösterge de ilk kez resmi sözleşmeye girdi. 3600 ek gösterge ile birlikte öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi emeklilik ikramiyeleri de kallavi biçimde artacak. Memurlar emeklilik dilekçelerini beklemeye aldı.
Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Anlaşma resmi olarak bugün 16.00 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Memurların zammı yüzde 12 oldu. Ancak zam kadar memur ve emekliyi ilgilendiren bir başka şey daha resmen sözleşmeye girdi. O da 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge yürürlüğe girerse öğretmen ve polislerin maaşlarına kallavi zam gelcek. İşte o zamlı maaşlar...
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki maaş zammını belirleyecek olan Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını açıkladı. Buna göre; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilirken, ikinci altı ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı kadar zam verildi. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2023 için ise ilk altı ay için yüzde 8 zam verilirken, ikinci altı ay için yüzde 6 zam verildi.
Anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge var
Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.
3600 ek gösterge ile ikramiyelere en az 34 bin lira zam
Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri de zamlanacak.