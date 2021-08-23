Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı! ABD ve Alman askerleri de dahil oldu!

Afganistan'da Taliban kontrolüne giren binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman askerlerinin de çatışmaya müdahil olduğu belirtildi.

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Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.Çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu.

Alman ordusundan açıklama

Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın kuzey kapısındaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya, ABD ve Alman askerlerinin de katıldığı bildirildi.