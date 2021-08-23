BIST 1.459
DOLAR 8,47
EURO 9,93
ALTIN 486,25
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Biden'a ateş püskürdü! Trump'tan zehir zemberek Afganistan açıklaması

Biden'a ateş püskürdü! Trump'tan zehir zemberek Afganistan açıklaması

Eski başkan Trump, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini kötü yönetmekle suçladığı Başkan Biden’a yüklenmeyi sürdürdü. Trump, bu geri çekilmeyi ‘ABD tarihindeki en büyük dış politika utancı’ şeklinde niteledi.

Abone ol

Eski ABD başkanı Donald Trump, Alabama’da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “(Başkan Joe) Biden’ın Afganistan’dan yaptığı baştan savma çıkış, bir ülke liderinin beceriksizliğinin en hayret uyandıran teşhiri olmalı” dedi.

ABD’nin Afganistan’dan güçlerini geri çekmesi, Cumhuriyetçi Trump’ın yönetimi döneminde müzakere edilmişti.

‘Geri çekilme değil, mutlak teslimiyet’
2024 seçimlerinde yeniden aday olma planları yapan Trump, Biden yönetimini, kendi yönetiminin oluşturduğu planı izlememekle suçladı ve askerler geri çekilirken ABD personeli ile techizatının geride bırakılmış olmasından şikayet etti. Trump, “Bu, bir geri çekilme değil. Bu, mutlak bir teslimiyetti” ifadelerini kullandı.

‘Afganistan’da onurumuzla çıkabilirdik, fakat onur denen şeyin tam tersi ile çıktık’
Kendisinin hala görevde olması halinde Taliban’ın bu kadar kısa sürede Afganistan’ın yönetimini ele geçiremeyeceği imasında bulunan Trump, “(Afganistan’dan) onurumuzla çıkabilirdik. Fakat aksine, onur denen şeyin tam tersi ile çıktık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı! ABD ve Alman askerleri de dahil oldu!
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı! ABD ve Alman askerleri de dahil oldu!
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak! İlan Resmi Gazete'de
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak! İlan Resmi Gazete'de
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4346 kadrolu işçi alınacak
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4346 kadrolu işçi alınacak
Kundakçıyı kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi Özlem'i etkilemek için
Kundakçıyı kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi Özlem'i etkilemek için
Gökhan Gönül'ün hiç bilinmeyen hayat hikayesi! 27 yaşında kardeşi varmış annesi bırakıp gitmiş
Gökhan Gönül'ün hiç bilinmeyen hayat hikayesi! 27 yaşında kardeşi varmış annesi bırakıp gitmiş
Samsun Çarşamba'da parkta salıncakta sallanırken bir anda kanlar içinde kaldı
Samsun Çarşamba'da parkta salıncakta sallanırken bir anda kanlar içinde kaldı
Cengiz Ünder ve arkadaşları soyunma odasına kaçtı iki futbolcu yaralandı
Cengiz Ünder ve arkadaşları soyunma odasına kaçtı iki futbolcu yaralandı
Şile Akçakese'de tatil köyünde ve ormanlık alanda yangın
Şile Akçakese'de tatil köyünde ve ormanlık alanda yangın
Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Vitor Pereira'dan taraftarın tepki gösterdiği Samatta ile ilgili açıklama
Vitor Pereira'dan taraftarın tepki gösterdiği Samatta ile ilgili açıklama