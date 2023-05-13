13 Mayıs 2023 dolar yükseliyor, euro düşüşte! Bitcoin'de durum fena

13 Mayıs 2023 bugün dolarda yine yükseliş var. Tarihi zirveleri gören Euro ise düşüşü ile şaşırtıyor. Bitcoin 26 bin lira sınırında... Seçim sonrası dolar ne olur? Uzman isim ihtimalleri sıraladı...

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Seçim öncesi dolar ve euroda son durum nasıl? 13 Mayıs 19,55 alınan dolar 19,57 liradan satılıyor. Euro ise 21,21 liradan alıcı bulurken 21,26 liradan satılıyor.

Bitcoin ve alt coinlerde son durum

Bitcoin(BTC) 26.780 dolardan Türk lirası karşısında ise 524.591 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.797, Tether (USDT) 1,0006 dolardan işlem görüyor.

Kripto para borsası Binance'den çekilme kararı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

Seçim senaryosu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar için çarpıcı tahminlerde bulundu.Zelyut şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki gelişme var. Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur 29'a gidecek kaçarı yok. Eğer faizi indirmem daha akıllı senaryo uygularım derseniz 23-24 gibi rakam karşımıza gelecek.

Millet İttifakı senaryosu geldiğinde ise burada 22-23'lük rakam karşımıza gelecek ama yaşanacak yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde orada kur belli noktadan sonra yükselişi keser hatta geri gelir. 18 lira civarında Merkez Bankası takozu koyar. "