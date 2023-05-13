BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  EKONOMİ

13 Mayıs 2023 dolar yükseliyor, euro düşüşte! Bitcoin'de durum fena

13 Mayıs 2023 dolar yükseliyor, euro düşüşte! Bitcoin'de durum fena

13 Mayıs 2023 bugün dolarda yine yükseliş var. Tarihi zirveleri gören Euro ise düşüşü ile şaşırtıyor. Bitcoin 26 bin lira sınırında... Seçim sonrası dolar ne olur? Uzman isim ihtimalleri sıraladı...

Abone ol

Seçim öncesi dolar ve euroda son durum nasıl? 13 Mayıs 19,55 alınan dolar 19,57 liradan satılıyor. Euro ise 21,21 liradan alıcı bulurken 21,26 liradan satılıyor.

Bitcoin ve alt coinlerde son durum

Bitcoin(BTC) 26.780 dolardan Türk lirası karşısında ise 524.591 TL‘den işlem görüyor.  Ethereum (ETH) 1.797, Tether (USDT) 1,0006 dolardan işlem görüyor.

Kripto para borsası Binance'den çekilme kararı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

Seçim senaryosu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar için çarpıcı tahminlerde bulundu.Zelyut şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki gelişme var. Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur 29'a gidecek kaçarı yok. Eğer faizi indirmem daha akıllı senaryo uygularım derseniz 23-24 gibi rakam karşımıza gelecek.

Millet İttifakı senaryosu geldiğinde ise burada 22-23'lük rakam karşımıza gelecek ama yaşanacak yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde orada kur belli noktadan sonra yükselişi keser hatta geri gelir. 18 lira civarında Merkez Bankası takozu koyar. "

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hava donduruyor ama fena sıcak bastıracak! Meteoroloji ve uzman isim açıkladı o güne dikkat! İstanbul, Ankara,İzmir...
Foto Galeri Hava donduruyor ama fena sıcak bastıracak! Meteoroloji ve uzman isim açıkladı o güne dikkat! İstanbul, Ankara,İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Başkent Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Başkent Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
İzmir seçim sonuçları 2023 son durum, kim önde? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı seçim sonuçları 2023
İzmir seçim sonuçları 2023 son durum, kim önde? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı seçim sonuçları 2023
DSİ'ye ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de
DSİ'ye ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul Esenler'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul Esenler'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması! "Katillerini kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim”
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması! "Katillerini kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim”
Ticaret Bakanlığı Nisan ayında 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı Nisan ayında 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Papa Francesco köpeğini kutsamasını isteyen kadını azarladı: Bir sürü çocuk aç, sizse köpekle geliyorsunuz
Papa Francesco köpeğini kutsamasını isteyen kadını azarladı: Bir sürü çocuk aç, sizse köpekle geliyorsunuz
Kerem Kınık'ın istifası sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım
Kerem Kınık'ın istifası sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir alan "Ordu Serbest Bölgesi" ilan edildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir alan "Ordu Serbest Bölgesi" ilan edildi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Yalova seçim sonuçları 2023 son durum? Çiftlikköy, Çınarcık, Altınova seçim sonuçları 2023
Yalova seçim sonuçları 2023 son durum? Çiftlikköy, Çınarcık, Altınova seçim sonuçları 2023
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı