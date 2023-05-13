Başkent Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde bazı işyerlerini su bastı.

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Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan ve işyerlerini su bastı. Su birikintilerinin içinde kalan araç sahipleri canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı. Ankara’nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Çankaya ilçesi Angora Bulvarı üzerinde bir araç çöken yola düştü. Eskişehir Ümitköy köprüsü altında bulunan mazgalların tıkanması sonucu yol göle döndü. Eskişehir merkez istikametine uzun süre trafiğe kapatıldı. Çöken yol içinde kalan araç sahibini ve su birikintisi içinde mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücüler itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sincan'da caddeler, suyla kaplandı. Cadde üzerinde bulunan birçok işyerini su bastı. Dükkanlarını su basan vatandaşlar kendi imkanları ile suyu tahliye etti.

Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya ilçeleri cadde ve sokaklarında oluşan su birikintilerini Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kepçe ve Kar küreme araçları tahliye etti. Vatandaşlar bu durumun her sene yaşandığını belirtirken yetkililerden çözüm istedi. Ayrıca yardımın geç geldiğini ve ekipmanların yetersiz olduğunu ifade etti.