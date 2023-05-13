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Kripto para borsası Binance'den çekilme kararı

Kripto para borsası Binance'den çekilme kararı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamada, Binance'in Kanada pazarından "proaktif olarak" çekilerek diğer önde gelen kripto para şirketlerine katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, sabitkoinler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri ile ilgili yeni düzenleme, şu anda Kanada pazarını Binance için artık dayanılamaz hale getiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Binance'in Kanadalı kullanıcılarını korumak için diğer makul yolları araştırdığı sürece bu kararı ertelediği belirtilen açıklamada, ancak öyle bir yol olmadığının görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Binance'in Kanada'da kalan diğer kullanıcılarının hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta alacağı bildirildi.

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