BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Fatih Erbakan Kadim Dostlar Buluşması'nda konuştu

Fatih Erbakan Kadim Dostlar Buluşması'nda konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin güçlü bir grupla Meclis'te yer almasının, doğrudan doğruya milletin faydasına olacağını söyledi.

Abone ol

Sultangazi'de düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'nda konuşan Erbakan, 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin 54 yıllık bir mirasın üzerinde oturduğunu ifade eden Erbakan, "Yeniden bu hassasiyetin, bu anlayışın Meclis'te olması son derece önem arz ediyor. Böyle bir zihniyet, böyle bir parti, güçlü bir grupla Meclis'te olursa, bu doğrudan doğruya milletin faydasına, hayrına olacaktır. Böyle bir partinin Meclis'te olması, yapıcı, yerli, milli muhalefet yapması iktidarın da yararınadır.'' diye konuştu.

Erbakan, parti olarak, aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkan, Batı'dan ithal düzenlemelerin, yasaların ıslah edilmesi için mücadele edeceklerini belirterek, ''Kaş yapayım derken göz çıkaran, kadını koruyayım derken erkeği, çocuğu, aileyi perişan eden bu yasaların, düzenlemelerin aile yapımıza, kültürümüze, hukuka uygun hale getirilmesi lazım. Çünkü yuvaları yıkıyor. Babaları, çocukları, aileleri perişan, mağdur ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında büyük emekleri olduğunu, bu konuyu en çok Yeniden Refah Partisi'nin dile getirdiğini söyleyen Erbakan, ''İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasında partimizin mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak, Meclis'te temsil edilmemiz halinde çok daha büyük hayırlara inşallah vesile olacağız demektir." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
YSK kararını verdi! Barolar seçim işlemlerini "gözlemci" olarak değil, "seçmen" olarak izleyebilecek
YSK kararını verdi! Barolar seçim işlemlerini "gözlemci" olarak değil, "seçmen" olarak izleyebilecek
Sakarya seçim sonuçları son durum 2023 Akyazı Arifiye Erenler Ferizli seçim sonuçları 2023
Sakarya seçim sonuçları son durum 2023 Akyazı Arifiye Erenler Ferizli seçim sonuçları 2023
Kahramanmaraş deremi sonrası Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği "Aaron" öldü
Kahramanmaraş deremi sonrası Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği "Aaron" öldü
Bursa seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? 2023 Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık seçim sonuçları
Bursa seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? 2023 Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık seçim sonuçları
Suikast ihbarları sonrası Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çelik yelek giydi! 'Ciddi bir istihbarat var'
Suikast ihbarları sonrası Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çelik yelek giydi! 'Ciddi bir istihbarat var'
Kocaeli seçim sonuçları 2023 son oy durumu Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, seçim sonuçları 2023
Kocaeli seçim sonuçları 2023 son oy durumu Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, seçim sonuçları 2023
Tekirdağ seçim sonuçları 2013 son durum kim önde? Çerkezköy, Çorlu, Ergene seçim sonuçları
Tekirdağ seçim sonuçları 2013 son durum kim önde? Çerkezköy, Çorlu, Ergene seçim sonuçları
Seçim sonuçları 2023 Kırklareli son durum, kim önde? 2023 Babaeski, Demirköy, Kofçaz seçim sonuçları
Seçim sonuçları 2023 Kırklareli son durum, kim önde? 2023 Babaeski, Demirköy, Kofçaz seçim sonuçları
Edirne seçim sonuçları 2023 kim önde? Enez, Havsa, İpsala seçim sonuçları durumu
Edirne seçim sonuçları 2023 kim önde? Enez, Havsa, İpsala seçim sonuçları durumu
Eskişehir seçim sonuçları 2023 Odunpazarı-Sivrihisar-Seyitgazi güncel seçim sonuçları kim önde?
Eskişehir seçim sonuçları 2023 Odunpazarı-Sivrihisar-Seyitgazi güncel seçim sonuçları kim önde?
Acı haber geldi! Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Ailesi yıkıldı...
Acı haber geldi! Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Ailesi yıkıldı...