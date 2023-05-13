"Tüm seçmenimiz CHP'ye oy basmayabilir" diyen Ali Babacan: 15 ile 22 arasında milletvekili çıkaracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime giren 26 adaylarının olduğunu belirterek, "26 adayımız var. Tahminimiz 15 ile 22 arasında görülüyor. En az 15'i seçilecek gibi görünüyor. Bütün arkadaşlarımız çok gayretli" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında soruları cevapladı. "CHP listelerinde DEVA Partisi'nin 26 adayı var. Tahminimiz 15 ile 22 arasında görülüyor. En az 15'i seçilecek gibi görünüyor. Bütün arkadaşlarımız çok gayretli" diye konuştu. İşte " Bizim seçmenlerimizin yüzde 100'ünü CHP logosu altına 'evet' mührünü bastırmaya ikna edemeyebiliriz" diyen Babacan'ın açıklamalarından satır başları...

Erdoğan zamanında bırakmayı bilmedi

- Uzun süre iktidar, gücü kullanılan insanları bozuyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlak yozlaştırıyor. Süreç çok uzayınca hukuk, kural tanımamaya başlıyor liderler. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünde 3 dönem diyorduk. Özel konuşmalarımızda 'Ben (Erdoğan) üç dönem sonra ayrılacağım, vakıf işlerinde olacağım' dedi ama olmadı. Zamanında bırakmayı bilemedi. Hem ülke hem partisi hem kendisi zarar gördü.

Tüm seçmenimiz CHP'ye oy basmayabilir

- Bizim seçmenlerimizin yüzde 100'ünü CHP logosu altına 'evet' mührünü bastırmaya ikna edemeyebiliriz. Ama sahada zaman içerisinde gördüğümüz şu; insanlar bunu anladı. Birinin aldığı öbürünün kaybettiği bir şey değil herkesin topluca kazandığı bir sistem.

15 ile 22 milletvekili seçtirebiliriz

- Bizim milletvekili adaylarımız DEVA Partili olarak listeye giriyorlar. Seçildikten sonra DEVA milletvekilleri olacaklar. 26 adayımız var. Tahminimiz 15 ile 22 arasında görülüyor. En az 15'i seçilecek gibi görünüyor. Bütün arkadaşlarımız çok gayretli.

En ufak şüphem olsa DEVA'yı kurmazdım

- 13 yıl bakanlık yaptım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre bakanlık yapanlardan bir tanesi oldum. Eğer o dönemle ilgili en ufak kaygı, kuşku, şüphe olsaydı DEVA Partisi'ni kurmazdık.

Bazı sorunlar 90 dakikada çözülecek - İlk yapacağımız, cumhurbaşkanımız mazbatayı aldıktan sonra konuşma yapacak. O konuşma bazı sorunların çözülmesine yöneliktir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü inanın 90 dakialık konuşma sürecine Türkiye'deki özgürlük iklimi anında çözülür. Denilecek ki, 'ey gazetecilerimiz, yorumcularımız, çizerlerimiz artık özgürsünüz. Biz hiçbir gazeteciyi bizi eleştirdi diye patronuna telefon edip işten kovdurtmayacağız' diyeceğiz. Yargının bağımsızlığı 90 dakikada yapılacak konuşmayla çözülecek. Hakimlerimize 'artık vicdanınızın sesini dinleyin, AİHM içtihatlarına bakın' diyeceğiz.

Enflasyonun tek haneye inmesi vakit alacak

- Ekonomimiz son yılların en kötü durumunda. Bunu herkes görüyor, bizzat yaşıyor. Geçen uğradığım bir kasap '50 gram kıyma istiyorlar' dedi. Ekonominin düştüğü durumu herkes biliyor. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksi durumda. Cari açık da fazla. Depremin getirdiği yük var. 50-100 milyar arasında yük var. Başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerimizi depremi hazırlama ile ilgili kaynak ihtiyacı var. Kurumsal yapıyı 1 ayda ayağa kaldırırız. Kriz iklimini üzerimizden atmamız, galiba dibi gördük artık yükseliş başladı hissiyatını en geç 6 ayda oluştururuz. Enflasyonun tek haneye inmesi biraz vakit alacak, onu söyleyelim.