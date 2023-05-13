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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları kesimi 38-41. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 13-14. kilometrelerinde (Taşköprü mevkisi) menfez yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme ve Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. ve Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle her iki yönde yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.​​​​​​​

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