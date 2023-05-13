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İstanbul Esenler'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyon çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza Esenler O-3 otoyolu Edirne istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir genç kadın 29 DG 350 plakalı kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı yapan kamyon sürücüsünün ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yolun bir kısmı polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından cenaze kaldırılarak Yenibosna Adli Tıp Merkezi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından olay yeri belediye ekiplerince temizlendi ve yol polisin kontrolü altında trafiğe açılırken kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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