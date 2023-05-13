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Papa Francesco köpeğini kutsamasını isteyen kadını azarladı: Bir sürü çocuk aç, sizse köpekle geliyorsunuz

Papa Francesco köpeğini kutsamasını isteyen kadını azarladı: Bir sürü çocuk aç, sizse köpekle geliyorsunuz

İtalya’da azalan nüfus oranlarıyla ilgili bir etkinliğe katılan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, evcil hayvanların çocuk yerine koyulmasını eleştirdi.

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İtalya istatistik kurumunun verilerine göre geçen yıl ülkede 400 binin altında doğum, 700 binin üzerinde ölüm kaydedildi. 2022’de kadın başına düşen çocuk sayısı bin 24 oldu.

Bugün Roma’da düzenlenen etkinlikte, doğum-ölüm sayıları arasındaki açığın rekor seviyeye ulaşmasına değinen Papa Francesco, "Geçen yıl İtalya'da doğumların tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını öğrendim: Sadece 393 bin yeni doğum gerçekleşti. Bu, gelecek için büyük endişe uyandıran bir veri" dedi.

"Doğumlar, bir halkın umudunu ölçmenin ana göstergesidir" diyen Papa, "Az çocuk doğuyorsa bu umudun da az olduğu anlamına gelir; hem ekonomik ve toplumsal yansımalara yol açar hem de geleceğe olan güveni sarsar" diye konuştu.

"15 gün kadar önceki genel kabul töreninde insanları selamlıyordum. Aşağı yukarı 50 yaşlarındaki bir kadının önüne geldim. Kadını selamladım, çantasını açtı ve ‘Çocuğumu kutsar mısınız?’ dedi: Küçük bir köpek vardı! Sabrımı kaybettim ve kadını azarladım: "Hanımefendi, bir sürü çocuk aç, sizse köpekle geliyorsunuz!"

Papa bu anının ardından, toplantıya katılanlara, "Kardeşlerim, bunlar bugünden sahneler ama böyle devam ederse geleceğin alışkanlıkları olacaklar, dikkatli olmalıyız" diye seslendi.
Papa’nın bu sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

Genç nesillerin belirsizlik içinde yaşadığını, sabit iş bulmakta zorlandıklarını, ev fiyatları ve kiralarının yüksekliği ve maaşların yetersizliğini de vurgulayan Papa, sonuç olarak çocuk sahibi olmanın yalnızca "zenginlerin" karşılayabileceği "devasa bir mücadeleye" dönüştüğünü belirtti.

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