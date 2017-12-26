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Victoria Secret yılbaşı defilesi gecesi hangi kanalda saat kaçta?

Victoria Secret yılbaşı defilesi gecesi hangi kanalda saat kaçta?

Victoria Secret yılbaşı defilesi saat kaçta hangi kanalda? 2018'e sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da Victoria Secret defilesi ekrana gelecek. Victoria Secret 2018 yılbaşı defilesi ile ilgili tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:43 - Güncelleme: 26-12-2017 09:43

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Victoria Secret defilesi ekrana gelecek. 2018'e Victoria Secret izleyerek girmek isteyen vatandaşlar defilenin hangi kanalda olacağını merak ediyor. Yılın şovu hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyada ilgiyle takip edilen iç çamaşırı markası Victoria's Secret defilesi yılbaşı gecesine renk katacak. CNCB-E kanalı olduğu zaman orada yayınlanan Victoria Secret bu yıl TLC'de ekrana gelecek. Gelin hep birlikte TLC yayın akışına bakalım. TLC bir ilke imza atarak bu yılbaşı yayınında seyircilerin seçimlerine yer veriyor. En sevilen TLC programlarını seçmeleri için seyircilerine internet sitesinde anket sunan kanal, en yüksek oy alan programları TLC Alacarte adı altında 31 Aralık saat 18:50'den itibaren ekranlara getirecek.

Bu programların hemen ardından 23:15’te ekranlara gelecek Popüler Sihir’de İspanya Ulusal İllüzyonistlik yarışması şampiyonu Antonio Diaz idollerinden biriyle tanışma rüyasını gerçekleştirebilmek için illüzyondaki ustalık becerilerini sergileyecek. Hemen ardından merakla beklenen Victoria's Secret melekleri yine TLC ekranlarında göz kamaştıracak. 24:00’da boy gösterecek Victoria's Secret melekleri ilk kez Çin'de gerçekleşecek olan defile için Şanghay'da izleyici karşısına çıkacak. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge ve Elsa Hosk bu yıl Victoria's Secret Fashion Show podyumunu inletecek meleklerden bazıları.

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