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Ufak Tefek Cinayetler 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tunç hoca öldü mü

Ufak Tefek Cinayetler 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tunç hoca öldü mü

Star TV'nin sezonun bombası dizisi Ufak Tefek Cinayetler 22.son bölümü ile nefesleri kesti. İzleyici şoke oldu kaldı. Pelin'in belalısı Tunç Hoca öldü mü? Pelin ve Merve ne yapacak? Ufak Tefek Cinayetler 22.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 23.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:00 - Güncelleme: 27-03-2018 14:00

Star TV ekranlarında yayınlanan ve televizyonun en farklı işlerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler 22.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Herkes Tunç Hoca'nın ölüp ölmediğini merak ediyor. Ufak Tefek Cinayetler 22.son bölüm ardından 23.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Gelin Ufak Tefek Cinayetler 22.son bölümde neler oldu özetine bakalım ardından Ufak Tefek Cinayetler 23.yeni bölüm fragmına bakalım.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

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Entrikalar ve tuzaklarla dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 23.YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME; henüz yayınlanmadı. Ama yayınlanınca hemen haberimizde olacak.

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