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TSK'da FETÖ yapılanması: 23 astsubay gözaltına alındı!

TSK'da FETÖ yapılanması: 23 astsubay gözaltına alındı!

KOCAELİ’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 18:34 - Güncelleme: 25-12-2017 18:34

KOCAELİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla birçok ilde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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