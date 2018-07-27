Savcılık düğmeye bastı! 8 ile sınav operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.