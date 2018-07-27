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Savcılık düğmeye bastı! 8 ile sınav operasyonu

Savcılık düğmeye bastı! 8 ile sınav operasyonu

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:40 - Güncelleme: 27-07-2018 09:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 11:08 2010 YILINDA EMURLUKTA GÖREVDE YÜKSELME SINEAVLARINIDA PARTİ VELA FETÖCÜLER KENDİ ELAMANLARINA SINAV SONUÇLARINI GÖNDERMİŞ .2010 DA GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA GİRENLERİDE ARAŞTIRIN.ÜNÜVERSİTEDE DİRSEK ÇÜRÜTENLER ,İŞSİZ GEZERKEN ,PARTİCİLER VEYA FETÖCÜ,TARİKATÇILAR CEVAP LARI CEPLERİNDE SINAVA GİRDİ.

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