POMEM başvurusu 10 bin polis alımı son gün-başvuru parası ne kadar?

2018 POMEM başvuru süresi uzadı son gün ne zaman? POMEM 22. dönem başvuru süresı 30 Mart'ta sona erecek. 10 bin polis alımı için ön başvuru sayfası açan Emniyet Genel Müdürlüğü başvurulara devam ediyor. POMEM başvuruları www.pa.edu.tr sayfasında e-devlet şifresiyle yapılacak. POMEM başvuru ücreti ise 100 lira, Halkbank şubelerinden yatırılacak.

Şimdi ise, polis alımı başvuru işlemini henüz tamamlamamış polis adayları ise POMEM başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve POMEM başvuru ücretlerinin hangi bankaya yatırılması gerektiği konusunda bilgi edinmek üzere kolları sıvadı. İşte, merak edilen ve sorgulanan tüm ayrıntılar...

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: POMEM polis alımı başvuru işlemini gerçekleştirebilmek için ilk olarak kişinin e-Devlet şifresi bulunması gerekmektedir. Fakat bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesinden şifrenizi edinebilirsiniz.

Aşağıdaki linklerde bulunan başvuru linklerine tıkladıktan hemen sonra, sahip olduğunuz E-Devlet şifrenizi girmelisiniz. Şifrenizi girdikten sonra POMEM başvuru ekranına yönlendirileceksiniz. Başvuru ekranında ise sizin bilgilerinizin yanı sıra evliyseniz eşinizin çalıştığı kurum ve pozisyon da ön bilgi olarak istenecektir. Ek bir bilgi olarak POMEM Polis alımı başvurusu, 12 ve 30 Mart 2018 tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla sağlanabilecektir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? POMEM BAŞURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

NOT: Başvuru ücreti yatırma süresi de 30 Mart’a kadar uzatılmıştır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

c) Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

d) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir