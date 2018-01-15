Meteoroloji 5 günlük hava durumu

Türkiye haftayı soğuk ve yağışlı havayla karşılayacak. Yarından itibaren yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlar, iç kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, kıyı kesimlerinde ise sağanak yağışlar etkili olacak. İşte önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıkları;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki 5 gün Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor; ancak salı ve perşembe günü sağanak yağmur etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı ise 13 derece olacak.

Ankara'da ise bugün hava parçalı bulutlu olacak. Haftanın en düşük hava sıcaklığının eksi 5, en yüksek hava sıcaklığı ise 6 derece olması bekleniyor. Ankara'da salı ve perşembe günü kar yağışlı yağmur bekleniyor.

İzmir'de ise önümüzdeki hafta salı, çarşamba ve perşembe günü yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İzmir'de cuma günü ise hava güneşli olacak.





Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Karabük, Zonguldak, Bolu, Artvin, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis Erzincan ve Tunceli'de bugünden itibaren kar yağışının etkili olacağı ve hafta boyu devam edecek.







