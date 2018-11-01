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Merakla beklenen Honor Magic 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Merakla beklenen Honor Magic 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor'un merakla beklenen telefonu Magic 2, resmi olarak tanıtıldı. İşte taklit dedikodularıyla da gündeme gelen kızaklı telefon Magic 2'nin özellikleri ve fiyatı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 04:30 - Güncelleme: 01-11-2018 04:30

Honor Magic 2, artık herkesin bildiği üzere kızaklı tasarım ile geliyor. Yani direkt olarak Xiaomi Mi Mix 3‘ün karşısına çıkan telefon, şimdiye kadar gümüş, mavi ve pembe renklerde hazırlanıyor deniyordu. Bugün resmi TENAA kayıtlarında görünen model, görünüşe bakılırsa beyaz renk seçeneğine de sahip olacak.

Huawei P20 Pro'yu taklit etti mi?
Arka tasarımıyla üç arka kameralı Huawei P20 Pro‘yu taklit eden telefon, bir diğer görselde ise kılıf içerisinde görünüyor. Sürgülü yapıya rağmen telefonun kılıf ile rahatlıkla kullanılabileceği görülüyor. Ancak burada modele özel üretilmiş kılıflara gereksinim duyuluyor.

Honor Magic 2 Özellikleri
- 6.39 inçlik AMOLED ekran
- 2340 x 1080 piksel çözünürlük
- Kirin 980 yonga seti
- 6GB RAM/8GB RAM seçeneği
- 128GB/256GB/512GB depolama seçeneği
- 3400mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj
- YoYo asistan
- 16MP çözünürlüğünde selfie kamerası
- 20MP+2MP çözünürlüğünde iki kamera
- 16MP + 24MP + 16MP şeklinde 3 arka kamera

Satışına önümüzdeki günlerde başlanacak olan telefonun fiyat listesi:
6GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 545$

8GB RAM + 128GB depolama kapasitesi için 616$

8GB RAM + 256GB depolama kapasitesi için 688$

8GB RAM + 512GB depolama kapasitesi için 831$

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