Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemdeki iki en önemli ve merak edilen soruya cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomiyle ilgili AK Parti içinde eleştirel açıklamalarda bulunan bazı isimlerin olduğunu söylemiş ve karşılıksız kalmaz açıklamasını yağmıştı. Bu kişinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu yönünde iddialar vardı. Dün Şimşek'in istifa ettiği ancak Başbakan Yıldırım tarafından engellendiği iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bunlar iddia' diyerek cevap verdi. Kabine değişikliği için ise gündemde yok cevabını verdi.

Kalın, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin bataryalarının temmuzda teslim edileceğini de açıkladı. RUHANİ'NİN AFRİN AÇIKLAMALARI

(Ruhani'nin Afrin Suriye yönetimine bırakılmalı açıklaması) Sayın Ruhani, oturumun 1. bölümünde bu konuyu gündeme getirdi ama bizim pozisyonumuz son derece net. Afrin'in güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Biz bir tehditten kurtulup bir başka tehdit ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Şu anda da zaten önemli bir huzur ortamı sağlandı.

"KABİNE REVİZYONU SÖZ KONUSU DEĞİL"

("Kabinede revizyon" ve "Mehmet Şimşek'in istifası" iddiaları) Kabine revizyonu söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil.

ABD'DEN PATRIOT ALINACAK MI?

Patriotlar konusunda biz uzun yıllar müzakereler yaptık ama netice alamadık. Ortak üretim bizim açımızdan en önemlisi. Patriot üreticisi olan şirketle bu konuda bir görüş birliğine varamadık ama Rusya çok hızlı bir adım attı, S-400 projesi hayata geçmiş oldu. Burada top Amerika tarafındadır. Şartları sağladığı zaman alınması konusunda gerekli müzakereleri yaparız.

"ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu?

("Mehmet Şimşek istifa etti mi?" sorusuna) Bu bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili.

"HAKAN ATİLLA KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ VE REDDEDİYORUZ"

Hakan Atilla davası bir hukuk skandalıdır. Böyle bir başka dava da geçtiğimiz 6-7 yıl içinde hiç olmamıştır. Dava sürecinde neler yaşandığını hepimiz izledik. Bizzat mahkemede kendileri ifade ettiler. Şahit olarak çıkarttıkları kişinin para ile yaşadığını herkes biliyor. Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz.

Eğer uluslararası toplum gerçekten Suriye'de kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi, mültecilerin evine dönmesi ve orada asgari şartlara kavuşmasını istiyorlarsa Türkiye buna olumlu yaklaşır.

Mehmet Şimşek istifa mı etti? Kulisleri sallayan iddia

SELFIE ÇEKEN ASKER

Selfie çeken askerle ilgili, bu çok insani bir tabloydu. Bu ziyaretin amacı bir, askerimizin acılarını paylaşmak, iki, askerlerimizin moral ve motivasyonunu ayakta tutmaktır. Biz şehit yakınlarının evlerine her zaman gittik, gidiyoruz. Başbakanımız, bakanlarımız, genelkurmay başkanımız, komutanlarımız, herkes bu konuda birlik ve beraberlik içinde. Kılıçdaroğlu'na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Siz gitmek istediniz de oradaki komutan, vali gelmeyin mi dedi? Gitsinler hatta kamuflaj giysinler. Hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan vazgeçsinler. Bununlar ilgili bana gelen bir bilgi yok. Görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı.

FETÖ ile mücadele Türkiye'nin öncelikli milli güvenlik meselelerinden birisidir. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar bu ihanet şebekesine karşı mücadele etkili bir şekilde devam etmiştir, edecektir. Bunu farklı düzeylerde paylaştık. Biz hiçbir zaman hukuk dışı bir eylemin içinde olmadık. Biz ilgili birimlerimizle FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Mehmet Şimşek nereli Kürt mü? İlk eşi yabancı ikinci karısı Türk...