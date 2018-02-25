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Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak belli oldu

Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak belli oldu

Kanal D ekranlarında başlayacak olan, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman izleyici ile buluşacak, hangi gün yayınlanacak. İşte o detaylar.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 16:05 - Güncelleme: 25-02-2018 16:05

Kanal D ekranlarında başlayacak olan, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman izleyici ile buluşacak, hangi gün yayınlanacak... Uzun zamandır bu dizi hakkında çok konuşuldu ve herkes sabırsızlıkla başlamasını bekliyordu. Sonunda Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizisinin fragmanı yayınlandı. İzleyici daha şimdiden mest oldu. Daha sonra merak edilenler ise Mehmed:Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün oynayacağıydı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte o detaylar.

BÜYÜK REKABETE ORTAK OLACAK; Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman yayınlanacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizinin ne zaman yayınlanacağı sorusu en sonunda cevap buldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin salı günü yayınlanacağı duyuruldu.

NE ZAMAN BAŞLIYOR? Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Türkiye dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Dizinin Kanal D'de salı günü yayınlanacağı açıklandı. 13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ilgili sıcak gelişme!Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ilgili sıcak gelişme!Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ilgili sıcak gelişme!Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ilgili sıcak gelişme!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 Kanal D ekranlarında salı günü ilk bölümü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. En son tarihçi İlber Ortaylı Fatih Sultan Mehmed’e Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vermesi ile ilgili “Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir” dedi.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSU; Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

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Kenan İmirzalıoğlu
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala İlçesi'ne bağlı Üçem Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde okudu. 12 yaşına gelince orta öğrenim için Ankara'ya teyzesinin yanına gitti. Ortaokul ve liseyi Ankar

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