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Koray Aydın'dan, Meral Akşener paylaşımı

Koray Aydın'dan, Meral Akşener paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından Meral Akşener için, "Fazla söze gerek yok. Yüzünü bize dön." dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 18:14 - Güncelleme: 26-07-2018 18:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını "Kararım kesin" söyleriyle açıklamasının ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Akşener için paylaşımda bulundu.

Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in geri dönmesi için çağrıda bulundu. Koray Aydın sosyal medya hesabından "Fazla söze gerek yok...#yüzünüBizeDön #MeralAkşener #İYİParti" paylaşımında bulundu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Koray Aydın'ın sosyal medya paylaşımı çok sayıda beğeni alarak, birçok kişi tarafından retweet edildi. Paylaşımın altına İYİ Partiler Meral Akşener'in geri dönmesi için yorumlarda bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • BAŞKAN KORAY 26 Temmuz 2018 19:41 Kocası kızıyormuş dönmeyecekmiş şansını denedin OLMADI zorla başbakan olunmaz vaz geç demiş buraya kadar demiş. evimin kadını ol çorbamı yap kalan yıllarımızı mutlu geçirelim demiş kocası haklı olarak. Meral hnm da tamam kocacıgım siyaseti bıraktım topladıgım eşarplrı başıma bağlar namazlarımı kılar evimin kadını olurum demiş YANİ KORAY BEY MERAL HNM YÜZÜNÜ SİZE DEYİL KOCASINA DÖNMÜŞ HAYIRLI OLSUN.BIRAKIN KADININ YAKASINI.

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