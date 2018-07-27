KGB sonuçları sorgulama KPSS/6 yerleştirme sonuçları

2018 KGB sonuçları açıklandı, KPSS/6 puanı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS 2018/6 KGM kamu personeli alımı tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Başvuruda bulunan adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasına T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabileceklerdir.

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ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.