Kadın 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Pırıl Bahar karşı karşıya

FOX TV ekranlarının bu sezon en büyük sürprizi olan Kadın, yine izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kadın 22.son bölümde Pırıl ve Bahar'ın karşı karşıya gelmesi herkesi şaşırttı. Kadın 22.son bölümden hemen sonra Kadın 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Kadın 22.son bölümde neler olmuş özetini okuyalım hemen ardından Kadın 23.yeni bölüm fragmanını izleyelim... Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN 22.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler.

Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır.

KADIN 23.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.