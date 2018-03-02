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İtalyan Ludovic Fattizzo kimdir Tuğba Özay eski kocası mesleği ne?

İtalyan Ludovic Fattizzo kimdir Tuğba Özay eski kocası mesleği ne?

Tuğba Özay'ın eski kocası İtalyan Ludovic Fattizzo kimdir, Tuğba Özay ile neden boşandılar, çocuğu var mı soruları merak konusu oldu. Milano'da tanışan Tuğba Özay ve Fattizzo 1 yıl sonra büyük bir aşkla evlendiler. Boşanan çift Futbol menajeri olan aşk evliliği 4 yılın sonunda çatırdamaya başladı 7 yılın sonunda da tamamen yıkıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:30 - Güncelleme: 02-03-2018 15:30

Tuğba Özay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuğba Özay'ın boşandığı eski kocası İtalyan Ludovic Fattizzo kim, neden boşandılar soruları merak konusu oldu. Eski manken yeni oyuncu Tuğba Özay'ın hayatı olaylarla dolu. Bir dönem adı mafyaya bile karıştı cezaevinde yattı. Peki Tuğba Özay neden cezaevine girdi? İşte Tuğba Özay'ın evliliği, eski kocası, annesi babası ve tüm bilinmeyenleri...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR: Tuğba Özay'ın ailesi ve eski eşi merak konusu oldu. İzmir doğumlu olsa da Tuğba Özay aslen Trabzonlu.Tuğba Özay'ın anne ve babası öğretmen. Babası için Tuğba Özay 'evin kedisini bile severken incitmemeye dikkat eder' notunu düşüyor

TUĞBA ÖZAY EŞKİ EŞİ KİMDİR: Voleybol sahalarından mankenlik zirvesine, şöhretten cezaevine kadar Tuğba Özay'ın hayatı baştan sona bir olay. Evliliği de herşeyi gibi çok konuşuldu çok dedikodusu yapıldı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle Ludovic Fattizzo ile evlendi. İtalyan damat futbol menajeriydi. Kendi dili dışında 4 dili ana dili gibi konuşuyordu ve bir zamanlar futbol oynamıştı.

Tuğba Özay ile yabancı damadın "Büyük aşkı' İtalya'da başladı. Ludovic Fattizzo ilk tanışmalarını şöyle anlatmıştı;

-"Milano'nun en güzel otellerinden birinde tanıştık. Arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Tuğba yanındaydı. İkimizin de ortak arkadaşıymış. Tuğba'yı görür görmez ona âşık oldum. Üzerinde rengârenk, ipek bir bluz vardı. Ondan gözümü alamıyordum".

Tuğba Özay ile İtalyan eşi tanıştıktan 1 yıl sonra evlendiler. Evlilikleri süresince yarı zamanlı olarak İtalya ve Türkiye'de yaşadılar. En güzel günleri İstanbul- Milano arasında geçiyordu.

Tuğba Özay'ın kendi deyimiyle 'burada star, orada housekeeper (hizmetçi)'ydi ama bundan çok mutluydu. Kocası Ludovic onu 'Tuğbişim' diye severken, o 'My love' demeden cümleye başlamıyordu.

ÇOCUK YÜZÜNDEN BOŞANDI: Futbol menajeri olan aşk evliliği 4 yılın sonunda çatırdamaya başladı 7 yılın sonunda da tamamen yıkıldı. Kocası Tuğba Özay'dan işini bırakıp temelli olarak İtalya'ya yerleşip çocuk yapmasını istedi.

BOŞANMASI ZOR OLDU: Tuğba Özay da eşi yerine işini seçip mankemeye gitti ve boşanma davası açtı. Eşi 'bir daha düşün' deyip duruşmalara katılmayınca davası uzadı.

 EŞİ YERİNİ İŞİNİ SEÇTİ: İtalyan eşi yerine mankenlik kariyerini seçen ve 'Hiçbir erkek için işimi bırakmam ama eşimi bırakırım' diyen Tuğba Özay sonunda evliliğini resmi olarak da bitirdi.

EŞİ YERİNİ İŞİNİ SEÇTİ: İtalyan eşi yerine mankenlik kariyerini seçen ve 'Hiçbir erkek için işimi bırakmam ama eşimi bırakırım' diyen Tuğba Özay sonunda evliliğini resmi olarak da bitirdi.

Tuğba Özay'ın cezaevine girmesinin sebebi ise o yıllarda birlikte olduğu sevgilisi Akın Büyükoğlu'ndan ayrılmak için Susurluk Davası hükümlüsü Yaşar Öz'den yardım istemesiydi.

 

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