İstanbullu Gelin son bölüm neler oldu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv'nin cuma günleri ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan son bölümde nefesler kesildi. Esma Sultan'ın yangından kurtulmasıyla başlayan İstanbullu Gelin'de Faruk annesinin ilişkisini öğrendi. Peki İstanbullu Gelin 34.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin dizisinin son bölümü nefesleri kesti. İstanbullu Gelin'in 33. bölümünde, konaktaki yangın sonrasında pek çok değişti. Yangında ölümden dönen Esma ise final sahnesinde, oğlu Faruk'u şoke eden bir gerçeği açıkladı. Yangında ölümden döndükten sonra hayatında ilk defa kendisi için mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Esma, "İlk kez kendim içim mücadele etmeye karar verdim. Ben bir süredir Garip'le görüşüyorum" dedi. Faruk ise annesinin anlattıkları karşısında dondu kaldı. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN 34.BÖLÜM FRAGMANI İstanbullu Gelin 34.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.