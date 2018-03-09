İstanbullu gelin 41. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 41. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

İSTANBULLU GELİN 41. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.