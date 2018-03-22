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Hadi ÖZIŞIK

Hadi ÖZIŞIK

hadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss Eklenme Tarihi: 22 Mart 2018 01:00 - Güncelleme: 21 Mart 2018 14:04

Her gün 'Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun' diyen yazar kim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Beştepe'deki kura törenine katılan hakimlere saydırdı.
Niye?
Erdoğan içeri girdiğinde, hakimler ayağa kalmış diye...

Diyor ki:
(...) her parti genel başkanı geldiğinde ayağa mı kalkacaksınız?

Beştepe'deki törende içeriye giren, AK Parti Genel Başkanı olduğu gibi, aynı zamanda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Ama, Kemal Bey ve tayfası bunu kabullenemiyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını ne Kemal Bey, ne de Kemal Bey'in yolundan gidenler içine sindiremiyor. 

"AKP Genel Başkanı" diyerek, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na karşı direniyorlar. Üstelik bu direnişleri geçen seçimlerde yıkıntıya dönüşmesine rağmen.

Bir önceki seçimde, "Recep Bey" diyorlardı hatırlıyor musunuz? Şimdi de, "AKP Genel Başkanı" sıfatı ile yol alıyorlar. Peki bu saçmalıkları işe yarıyor mu? Milletin oyunu raydan çıkarabiliyorlar mı? Her seçim sonrasında millet kimin yanında oluyor? 

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülke insanının örf ve adetlerine ne kadar bağlı olduğunu, ister hakim olsun ister savcı, ister parti genel başkanı olsun ister Cumhurbaşkanı... bu ülke insanının büyüklerine karşı saygısını biliyor olmasına rağmen, çılgın yok oluşunu hızlandıracak kem sözlerden geri durmuyor. 

Oysa gerçek hiçbir zaman kurgusundan şaşmıyor, şimdiye kadar şaşmadığı gibi. 

"ALLAH TAYYİP ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN" DİYEN YAZAR KİM?

Kemal Kılıçdaroğlu gibi, "AKP Genel Başkanı" ifadesini sık sık kullanan bir yazarcık...
İsmi lâzım değil!
Beylerbeyi'ndeki kafelerin müdavimi...
Hemen her gün gittiği mekanda kahvesini içip içip, "Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" diyen bir tip.
Niye peki bu iki yüzlülük?
Anlatayım.
Arkadaşın gittiği kahvenin sahibi sıkı bir Tayyip Erdoğan hayranı. Kahvesini içiyor, elini cebine atıyor, dükkanın sahibi durduruyor:
-2019 seçimlerine kadar Tayyip Bey'densin. 
Tayyip Erdoğan'ın hatırına para almıyor yani...
Can kardeşimiz ne yapıyor peki?
Köşesinde "diktatör" dediği Tayyip Erdoğan'dan gelen bedava kahve teklifine itiraz edeceğine, olmaz öyle bir şey diyeceğine.... "Tayyip Erdoğan'dan Allah olsun" diyor ve çekip gidiyor... 
Bir gün değil ha....
Hergün...
Bakalım bu yüzsüzlük 2019'a kadar sürecek mi?

HASAN CELAL GÜZEL

28 Şubat sürecinin en şerefli, en haysiyetli, en onurlu politikacılarından biriydi Hasan Celal Güzel... Ankara'da Yeni Günaydın'da çalıştığım yıllarda, hemen her gün görüşüyorduk. 
Kâh askerin, kâh Mesut Yılmaz'ın, kâh Genelkurmay'ın açtığı davalar bizi bir araya getiriyordu. Onun ağzından yazdıklarım, hem bana hem de kendisine pahalıya mal oluyordu. Nefes alamıyorduk davalardan, adliye koridorlarında ettiğimiz sohbetler bile, ertesi gün bir başka dava olarak karşımıza çıkıyordu. 
Güzel bir insan, haksızlığa uğrayarak, alçakça iftiralara maruz kalarak, çile çekerek göçtü gitti bu dünyadan. Allah mekanını cennet eylesin. Nur içinde yat Hasan Ağabey... 


Hadi Özışık | Sayfanızı Da Tanıtın


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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ✋Çapulcu Şövalye 21 Mart 2018 16:56 ✋...............Saray'da yapılan hakim atamalarının 2019 seçimleriyle ilgisi var!...Son yapılan hakim atamaları ile 2019 seçimlerinde oluşacak ilçe seçim kurullarını da şekillendirecek..

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