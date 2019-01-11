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Havada panik uçağın kokpit camı havadayken çatladı

Havada panik uçağın kokpit camı havadayken çatladı

OMAN Air’in Muskat- Manchester seferini yapan uçağın, kokpit camı havadayken çatladı. Uçak Atatürk Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 11:31 - Güncelleme: 11-01-2019 11:31

UMMAN'ın başkenti Muskat'tan yola çıkan Oman Air'in WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Türkiye hava sahasında  seyir halindeyken kokpit camı çatladı.

124 yolcusu bulunan uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek  zorunlu iniş kararı aldı. Dün saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na acil iniş yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı. Daha sonra işlemlerinin ardından otellere yerleştirildi. 

70'İ GÖNDERİLDİ
Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70’i  alternatif uçuşlarla Manchester’a gönderilirken, diğer  yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi. Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın da çatlayan camının değiştirilmesi için parça beklendiği öğrenildi. 

YOLCULAR UÇMAYI BEKLİYOR
Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili "Dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul'a acil iniş gerçekleştirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat boyunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00 sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek, içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebekler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var" diye konuştu. 

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