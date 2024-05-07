Asgari ücrete ara zam olacak mı? Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
Ocak 2024’te 17.002 liraya yükseltilen net asgari ücret için tek zam yapılacağı belirtilmişti. Ancak asgari ücrete ara zam bekleyenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan o beklentilere de son noktayı koydu. Kalıcı refah artışına işaret etti ve yapısal reformların hız kazanacağını açıkladı. Ayrıca kamuda tasarrufun detayları da netleşti.
Milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi' sorusuna yanıt ararken açıklamalar da peş peşe geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o açıklamayı Kabine Toplantısı’nda yaptı. Açık açık ‘asgari ücrete zam olmayacak’ demedi ancak ‘geçici rahatlama’ diyerek refah artışına işaret etti.
2024 yılında uygulanacak net asgari ücrette tarihi bir artış yaşanmıştı. Net asgari ücret 17.002 TL'ye yükselirken brüt ücret ise 20.002 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte asgari ücret, döviz bazında ilk kez 570 doları aşarak rekor kırdı.