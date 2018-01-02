Gül'ün KHK çıkışı ve Nihat Genç zırvası!

Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili son çıkışından sonra, ne kadar "Tayyip Erdoğan düşmanı" varsa, hakikaten bir tek zil takıp oynamadıkları kaldı.

HDP bile, Gül'ün ipine sarıldığına göre...

Varın gerisini siz hesaba katın...

Abdullah Gül nerede yanlış yaptı peki?

Varsa bir yanlış AK Parti'ye vereceği zararı anlatmak...

Telefonla...

Ya da yüz yüze... Abdullah Bey, kimseyi aramadı, istişare etmedi... O da yetmedi, Twitter'de görüşlerini paylaşarak bana göre en büyük yanlışı yaptı...

"Tayyip Erdoğan düşmanları"nın 2019 için umut olarak gördüğü Abdullah Gül, bu yanlışa düşmemeliydi. Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek için gün sayanları sevindirmemeliydi.

Gül'ün yapması gerekeni Erdoğan söyledi zaten...

Cumhurbaşkanı'nı aramaktı doğru olan...

Peki...

İp koptu mu?

Erdoğan'ın çıkışı...

Gül'ün karşı çıkışı...

Kırgınlık olur...

Küskünlük olur...

Abdullah Gül'ün başka bir niyeti yoksa eğer...

İp kopmaz...

İp koparsa...

AK Parti kopar...

AK Parti koparsa Türkiye kopar...

İki tarafın da kazananı olmaz...

Kaybeden biz oluruz...

Türkiye kaybeder...

O yüzden...

Her iki tarafta Türkiye için...

"İnceldiği yerden kopsun" diyemez...

Dememeli...

NİHAT GENÇ'İN ZIRVALARI

Bana "Namuslu muhalefet" yapan gazetecilerin listesini yap deseler, en tepeye tereddüt etmeden Soner Yalçın'ın adını yazarım.

İftira, küfür ve hakaretten uzak yazılar yazıyor çünkü...

Eğip bükmeden yazıyor, esirgemiyor lafını çünkü...

Ve fakat...

Soner'in sahibi olduğu Oda TV'de farklı şeyler oluyor...

İftira var...

Küfür var...

Hakaretler havada uçuşuyor...

Nihat Genç mesela...

Kafa dergisinin sahibi ve Posta yazarı Candaş Tolga Işık'la ilgili zırvalarına, yazı desen yazı değil, kendi düşüncesi desen o da değil... küfür, hakaret, tehdit ve iftiradan ibaret bir sürü zırva...

Candaş için diyor ki:

"Beşiktaş meydanında bunu yakalayıp ağzına s...k lazım!"

Doğrudan hedef gösteriyor...

Vurun...

Öldürün vs...



Yo yo abartmıyorum...

Hakikati yazıyorum...

Candaş'ı önce FETÖ'cü belliyor. Beşiktaş Spor Kulübü'nde ne işi olduğunu sorguluyor. Sonra da Beşiktaşlılara doğru itiyor...

"Alın gereğini yapın" diye...

Allah'ın vicdan ve ahlâk ihsan etmediği bu adamın Candaş'la derdi ne? Niçin bu kadar öfkeli...

Edebiyatçı ya arkadaş...

Candaş ise sadece gazeteci...

KAFA'yı yapmış, 60 bin tiraja ulaştırmış...

Kelli felli isimler KAFA'ya takılıyor, yazıyor, çiziyor, para kazanıyor.

Hal böyle olunca, olanlar karşısında arkadaş KAFA'yı yiyor...

"Murdar" diyor haliyle...

Peki ne var elde?

Malzemesi ne?



Candaş Tolga Işık, Nazlı Ilıcak'la FETÖ'cü bir polis şefini tanıştırmış!

Ali Fuat Yılmazer'in kankasıymış Candaş...

Kanaltürk'te çalışmış...

Eeee...

FETÖ'cüymüş...

Ve bir sürü zırva...

Kardeşim...

Hüseyin Avni Mutlu nerede şimdi?

Cezaevinde...

Niye?

"FETÖ'cü" diye...

Kızımın düğününe geldi...

Vur patlasın, çal oynasın... hem de saatlerce...

Vali ile halay çektim diye, ben şimdi FETÖ'cü mü oldum?

Emrah Serbes...

3 can aldı...

Katil oldu...

Emrah'ın kankası diye Candaş katil mi oluyor şimdi?

Türkan Saylan'ı anma programında, Candaş'ın ödül aldığını ve o gece yaşadığı utancı (!) yazıyor...

Sende utanma ve haya olsa...

Bu kadar yalanı alt alta dizmezdin...

Candaş'ın o gece ödül aldığı da yalan...

Atatürk'le ilgili yazdıkları...

Ali Ağaoğlu'nun KAFA'yı topluca alıp sattığı... hem vallahi hem de billahi hepsi yalan....

Yalan yaza yaza her tarafı yamulmuş bir adam...

Küfürbaz olduğunu bilirdik...

"Tarzıdır" der geçerdik...

Ama yalanı, iftirası, hakareti...

Hem de Oda TV'de...

Bre utanmaz adam...

Soner'in sitesinde yapma bari...



İRAN'DA NELER OLUYOR?

Ahali soruyor:

İran'da neler oluyor?

Gezi'dir gezi...



İran'da olup biteni görmemek ya da anlamamak için, dünyadan bihaber olmak gerek...

İran yanıyor...

Sokaklar alev alev...



Yanı başımızdaki komşuda Gezi'nin bir benzeri kalkışma var...

Dış güçler avuç ovuşturuyor...



ABD açık açık rejime karşı ayaklanan eylemcilere destek çıkıyor....

18 ölü var...

Böyle giderse fazlası da olur...

İran gençliğinin, ABD'nin "hep destek, tam destek" mesajını iyi okuması gerekiyor... Daha fazla canların ateşe düşmemesi için... İran'ın başta Amerika olmak üzere, diğer ülkelerin oyuncağı olmaması için, ABD desteğinin tersten okunması şart...

|