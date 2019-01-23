Gelinim Mutfakta gelin Gülcan ile kaynana Besime kimdir

Gelinim Mutfakta'da 44. hafta elenen Simge'nin yerine yeni yarışmacılar geldi. Peki Gelinim Mutfakta'ya 45. hafta dahil olan Gülcan Ekinci ve kaynanası Besime Ekinci kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Gülcan Kimdir? 21 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Gülcan Ekinci dahil edildi. Aslen Malatya'lı olan Gülcan, İstanbul Kartal'da yaşıyor. 4, 5 yıllık evli olan yarışmacının 1,5 aylık bir oğlu var.

Gelinim Mutfakta Besime Kaynana Kimdir? Gülcan'ın kaynanası Besime Hanım da aslen Malatyalı ve Kartal'da yaşıyor.

Gelinim Mutfakta 44. Hafta Sonuçları: 18 Ocak Cuma günü ekrana gelen 44. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 7 puanla Simge yarışmaya veda eden isim oldu. 66 puan toplayan Ezgi ve Sina ise kuraya gitmek yerine bilezikleri kendi aralarında paylaşmayı tercih ettiler. Böylece 2 bileziği Ezgi, 2 bileziği de Sina aldı.