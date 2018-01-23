Fehmi Koru'dan Sözcü davasında Burak Akbay bombası

İSTANBUL 37. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak Rahmi Turan ve Fehmi Koru'nun dinlendiği dört sanıklı Sözcü Gazetesi davasının 3. duruşmasında ara karar çıktı. Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama ve Gökmen Ulu ile ilgili yurt dışı yasağının devamına karar verildi. Sözcü Gazetesi avukatları yasak ve yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

Mahkeme heyeti Fehmi Koru ve Burak Akbay'ı tanık olarak dinlediği davayı 30 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

FEHMİ KORU NE DEDİ? BURAK AKBAY İFADESİ

Bugünkü duruşmada ifade veren Fehmi Koru sözlerine 'özür dileyerek' başladı. Fehmi Koru, Burak Akbay'ın FETÖ okullarında eğitim aldığına ilişkin yazısıyla ilgili de 'gerçekleri' anlattı. Fehmi Koru, Akbay'ın babasının kendisine 'FETÖ' değil 'güzel insanlar' dediğini kendisinin FETÖ kanaatine vardığını itiraf etti. İşte Fehmi Koru'nun ifadesi:

-"Mahkemenizden özür dilerim. Geçen celsede gelmem gerekirdi. Bana yazı yazılmadığı için gelmedim.

-Gezi sırasında Ertuğrul Akbay'ın bana söylediklerinden dolayı bunu yazdım. Ertuğrul Akbay 1990'larda bana "Oğlum güzel insanlarla tanıştı" demişti. Ben sonradan güzel insanları FETÖ olarak düşündüm. Bu yazım 2010 yılında yayınlandı. O dönem FETÖ cemaat olarak adlandırılıyordu. Yazının asıl konusu da bu değildi, bir nottu. Burak Akbay'ın suçlanmasına neden olan yazısı hakkında "Hiçbir temeli olmayan fikirlerimi yazdım".

RAHMİ TURAN : ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM

Fehmi Koru'dan önce ifade veren Sözcü Gazetesi'nin başyazarı Rahmi Turan ise şunları anlattı;

-Sözcü'den önce Gözcü gazetesi vardı, Doğan grubu bunu kapatınca Gözcü'nün ekibini alarak devam edebilirsiniz dedim. Burak Akbay'la konuştuk. Adını Sözcü yaptık. Böyle FETÖ ile ilişkilendirildiği zaman acı acı gülmek istiyorum. Bu mümkün değil.

BURAK AKBAY İSVİÇRE'DE OKUDU

-Burak Akbay'ı doğduğu günden tanırım. Doğu Koleji'nde, İsviçre'de okudu. FETÖ okullarında okuduğu iddiası uzaydan gelmiş gibi. Sözcü ilk günlerde 60 bin satıldı. Çünkü reklam yapılamadı, bütçe yoktu. Eğer FETÖ ile ilişkili olsaydı reklam yaptırırdık. Sözcü gazetesinin yapısı kurulduğundan beri muhaliftir. Hâlâ da öyledir. Niye böyle bir iftira atıldı anlayabilmiş değilim."



17-25 ARALIK MANŞETLERİ FETÖ'CÜLERLE AYNI MI?

Duruşmada hâkim, Rahmi Turan'a '17-25 Aralık sonrası başlıkları FETÖ'nün başlıklarıyla aynıydı iddiası var. Ne dersiniz?' diye sordu. Turan şu yanıtı verdi;

-"55 yıllık gazeteciyim. Kimse bana şu başlığı at dememiştir. Meslek ahlakıma aykırıdır. FETÖ'den talimat gelecek de biz onu başlık yapacağız. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Tamamen uydurma."

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