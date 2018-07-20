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Facebook ve Instagram'a yaş sınırı yolda!

Facebook ve Instagram'a yaş sınırı yolda!

Facebook, çocukları zararlı içeriklerden uzaklaştırmak adına 13 yaş ve altı hesapları kapatacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 16:16 - Güncelleme: 20-07-2018 16:16

Facebook, çocukları daha güvende tutmak ve zararlı içeriklerden uzaklaştırmak adına 13 yaş ve altı hesapları kapatacağını duyurdu. Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmeleri istenecek.

Bu konuda alınacak kararın ardından, Instagram ve Facebook'un kullanıcı sayısına bağlı olarak reklam gelirlerinin azalması ile sonuçlanabileceği düşünülüyor analizler tarafından.

Aslına bakarsak genel olarak gençler Facebook değil de Instagram üzerinde vakit geçirmeyi seviyorlar. Bu açıdan bu kararın daha çok Instagram üzerinde olumsuz etkileri olacağı öngörülüyor. 

Bu değişiklik kararı İrlanda, Dublin'deki CPL Resources adlı üçüncü parti firma'nın Facebook'a içerik incelemesi yaptığını fark eden bir gazetecinin aracılığıyla, ABD Kanal 4 ve Firecrest Films'in incelemelerininin sonucundaki belgeselin arkasından geldi.

Gazeteci, üçüncü parti içerik sağlayıcıların 13 yaş altındaki kullanıcıları görmezden geldiğini ortaya çıkardı ve ekledi: "Bu kişilerin belli bir yaşın altında olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak kör olduğumuz anlamına gelir ki herkes belli bir yaşın altındaki çocukların nasıl göründüğünü bilir." dedi. 

Kaynak: Teknolojioku

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