Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragman yayınlandı Meryem ölmemeli

Adım adım finale yürüyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.son bölüm ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; "Kafana göre davranmaya devam edersen, yaşamaya devam edemezsin!" Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır.

Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.