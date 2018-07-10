Erdoğan'ın yemin töreni Çipras'ı gerdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yemin törenine dünyanın farklı ülkelerinden liderler ve devlet adamları katıldı. Türkiye'nin bir süredir diplomatik kriz yaşadığı Yunanistan'dan ise Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis geldi. Eski bakanın törene katılması ise Çipras'ı gerdi.

DANIŞMADAN KATILAMAZ...Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e “Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilmezdir” dedi.

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis (Şu anda milletvekili)

Selanik’te açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan, “2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan’ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir” açıklamasında bulundu.