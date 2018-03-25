Erdoğan isyan etti, istifasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bürokrasinin ağır işlediği konusunda bazı şikayetler geldiğini söyledi. İmza atmaktan imtina edenleri affetmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin" diye konuştu.

Erdoğan, Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Son günlerde bürokrasinin ağır işlediği konusunda şikayetler geldiğini ifade eden Erdoğan, imza atmaktan imtina edenlerin istifasını istedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var."