MHP Lideri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin istiklalinin savunulduğunu söyledi.
Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin savunulduğunu belirten Bahçeli, Afrin'in hilal kuşatmasına alındığını, Türkiye'nin hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.
Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. 2300'e yakın terörist etkisiz hale getirilmesi önemli kazanım. Önümüzü kesmeye çalışan hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğiz. " dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Devlet Bahçeli'den flaş Afrin açıklaması! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER