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Devlet Bahçeli'den flaş Afrin açıklaması!

Devlet Bahçeli'den flaş Afrin açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:34 - Güncelleme: 02-03-2018 15:34

MHP Lideri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin istiklalinin savunulduğunu söyledi.

Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin savunulduğunu belirten Bahçeli, Afrin'in hilal kuşatmasına alındığını, Türkiye'nin hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. 2300'e yakın terörist etkisiz hale getirilmesi önemli kazanım. Önümüzü kesmeye çalışan hiçbir ülkeye boyun eğmeyeceğiz. " dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 02 Mart 2018 16:33 'Şam’da namaz kılmak' sevdalısı,Dünkü operasyonu neyle açıklarsa açıklasın, Suriye’nin çıkar bölgelerine bölünmesini isteyen emperyalist planlara hizmet etmektedir.

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