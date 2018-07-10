Çorlu'daki tren faciasının nedeni buymuş!

Türkiye'nin yüreği bir kez daha yandı! Önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında raydan çıkarak devrilen yolcu treniyle ilgili soruşturma sürüyor. Bölge sakinlerine göre kazaya neden olan şeyin aşırı yağışlar olduğu kaydedildi.

24 can alan, 318 kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazasının olduğu bölgenin sakinleri kazadan birkaç saat önce de aşırı yağmur yağdığını ifade etti. İddialara göre aşırı yağışlar nedeniyle rayların altındaki toprak kayarak hemen yanındaki ayçiçeği ve buğday tarlasına kaymış. Traverslerin bu nedenle havada kaldığı kaydedilirken, bölgede yaklaşık 1 kilometrelik dev bir yarık oluşmuş.

ESKİ SU YOLUYMUŞ

Kazaya ilişkin bir başka detay ise tren rayı menfezinin bulunduğu bölgedeki delta oluşumu. Demiryolunun yanında bulunan arazinin sahibi Mehmet Gör, sel sularının tarla içinde bir yol oluşturduğunu ve son yağışlarla burada derin bir çatlak yarattığını söyleyerek, tren raylarının geçtiği bölgenin eskiden beri su yolu olduğunu ifade etti.

"TESPİT YAPAMIYORUZ"

Bu arada Yağmurdan dolayı oluşan selin bertaraf edilmesi için tren raylarına uygun menfezlerin yapılması gerektiğini söyleyen TMMOB Makine Mühendisler Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç ise menfezin uygun olmadığını ileri sürdü. İşte Kılıç'ın o sözleri:

“Sel her zaman oluşabilir. Önemli olan selin uygun bir kanalla tren yoluna zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasıdır. Kazanın meydana geldiği yerdeki tren yolu 2012 yılında tadilat gördü. Ancak menfez günün koşullarına göre tadilat görmemiş, eski hali ile bırakılmış. Ray hattında kullanılan dolgu malzemesinin standartlara uygun olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Kaza mahalli savcılık tarafından yasaklandığı için alana girip tam tespit yapamıyoruz. İzin verildiğinde bölgede inceleme yapıp tespitlerimizi basınla paylaşacağız.”

ONARILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan kazanın olduğu bölgede enkaz kaldırma işlemine dün devam edildi. Bölgede iş makinesi ve vinçlerle çalışma yürütüldü. AFAD, jandarma ve Türk Kızılayı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri ise hasar oluşan raylarda onarım çalışması başlattı. Kazadan dolayı vagonlardan fırlayarak araziye saçılan yolcuların eşyaları da sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı.