Çin'den uzaya bir uydu daha gönderildi

Çin basınında çıkan haberlere göre Congşing-2D adı verilen Çin uydusu, 'Uzun Yürüyüş-3B' roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yollandı. Ayrıca bu fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 298'inci misyonu olduğu bildirildi.

China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından geliştirilen ve önceden ayarlanan yörüngesine giren geniş bant iletişim uydusu, ülkenin radyo ve televizyon istasyonları ile kablolu televizyon şebekelerine hizmet verme amacıyla yollandı.

Sıradaki ne olacak?: Sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanlayan Çin, gelecek yıl Mars’a ilk keşif aracını, 2029’da ise Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.