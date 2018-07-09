'Çıldırtacak aday' şimdi kimi çıldırtıyor dersiniz?

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Hadi ÖZIŞIKhadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları'na hitaben yaptığı konuşmada, duygularımıza tercüman oldu.
Ne dedi Erdoğan?
"Tevazu" dedi...
"Ben değil biz" dedi...
"Kimseye tepeden bakmayın" dedi...
"Kibirden uzak durun" dedi...
"Riyakâr olmayın" dedi...
"Bildiğiniz yolda değil, milletin gönlüne giden yolda yürüyün" dedi...
Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma, AK Parti'nin küçük de olsa yaşadığı oy kaybını hâlâ okuyamayan, seçmenin 24 Haziran'da verdiği mesajı hâlâ almayan kimi "kibir borsası"nın aktörlerine yönelik ciddi bir uyarıydı aslında.
AK Parti kongresi yapılacak yakında. 2019'un Mart ayında da yerel seçimler var. 24 Haziran'ın mesajını alan Erdoğan, işi sıkı tutuyor. En ufak bir gevşemenin neye mal olacağını şimdiden kestirebiliyor.
"Ben mesajı aldım, sizde alın" diyor.
AK Parti'deki 'kibir borsası'nın çökertilmesini istiyor özetle...
Çöker mi peki?
Ya çökecek, ya çökecek!
Çökmezse... diye bir şey yok bu saatten sonra...
HDP eşbaşkanları TBBM'de İstiklal Marşı okumadı diye Fatih Altaylı kızıyor:
"Ayıplar olsun size..."
Tepki doğru ama adres yanlış. Fatih'in ayıplayacağı kişi ne Pervin Buldan'dır ne de öteki. "Bir oy İnce'ye bir oy HDP'ye" diyen kimse, onu ayıplayacaksın sevgili Fatih!
İstanbul'un en az Kürt nüfusa sahip ilçelerinde 2. parti olmalarını CHP sağladı.. HDP'nin parlamentoda olmasını Tayyip Erdoğan düşsün diye CHP ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu istedi...
Huylu uyundan vazgeçmiş değil Fatih; bunlar değişmez, değişemezler. Çünkü Senin de yazdığın gibi, bunlar "(...) vicdanlarını insanlığa değil, teröre köle etmekten caymıyor" caymayacaklar..
"Bir oy İnce'ye bir oy HDP'ye" diyenler bunu bilmiyor muydu sevgili Fatih? Biliyordu, ama dedim ya mesele Tayyip Erdoğan'ın düşürülmesiydi!
Ve fakat...
Evdeki hesap çarşıya uymadı...
HDP düşmesin diye, CHP'yi düşürdüler...
O yüzden sevgili Fatih, kızman gereken, ayıplaman gereken, HDP'nin eşbaşkanları değil... Onlara yol verenlere kızacaksın.
CHP'li Özgür Özel, "çıldırtacak aday" iddiasını ortaya attığı gün, Muharrem İnce'nin ismini mırıldamıştım. İnce'nin Tayyip Erdoğan'ı değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacağını ilk söyleyenlerdenim.
Seçim bitti...
Muharrem İnce yüzde 32 oy aldı...
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in CHP'si yüzde 22'de kaldı.
Muharrem İnce, çıldırtacak teklifler yapıyor şimdi:
"Koltuğu bana bırak sen Onursal Genel Başkan ol...
Tayyip Erdoğan'ı "çıldırtacak aday" iken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtması... Özgür Özel'in kulakları çınlıyor mudur acaba?
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Habertürk'ün kapatılması iyi mi oldu? Her ortamda söylediğim bir söz var; Türkiye'deki patronaj yapısından ötürü gazeteler ölmez, ölmeyecek. Turgay Ciner'in Habertürk'ü kapatma kararı ve dijitale ağırlık verecek olması, bu sözümü ne kadar geçersiz kılacak bilmiyorum.
Halkı aşağılayarak sakinleşmeye çalışıyorlar Türkiye'nin ötekileştirildiğini her fırsatta haykıran bu arkadaşları anlamak lâzım. Zira, her seçim öncesinde toplumu yalanlarıyla avutmanın utancını yaşıyorlar... "Seçim kaybetmiş" kadar hırçınlaşmalarının sebebi bu.
AK Parti'de 'kibir borsası' çökertilmezse... Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında kalabilirse eğer, duvarın öbür yarısını yıkacağını söylüyor. Kılıçdaroğlu veya bir başkasının buna gücü yetmez ama AK Parti'de "öz"ünden uzaklaşanlar, CHP'nin işini kolaylaştırabilir.
Bu ne utanmazlıktır Kemal Bey? Muharrem İnce'nin deyişiyle, "yenilmişte yenilmiş..." ama hâlâ konuşa biliyor. Hâlâ direnebiliyor. Hâlâ ayak sürebiliyor. Hâlâ sıkılmadan, ar damarı çatlamışçasına "diktatör" diyebiliyor.
Dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz… Ülkemizde ortalama bir internet kullanıcısı “günde altı saatini” internette geçiriyor…Özkan Taştan iletisim@ozkantastan.com
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'Çıldırtacak aday' şimdi kimi çıldırtıyor dersiniz? CHP'li Özgür Özel, "çıldırtacak aday" iddiasını ortaya attığı gün, Muharrem İnce'nin ismini mırıldamıştım. İnce'nin Tayyip Erdoğan'ı değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacağını ilk söyleyenlerdenim.Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
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