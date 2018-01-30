  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Çavuşoğlu ile Lavrov, Soçi ile Afrin'i görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov, Soçi ile Afrin'i görüştü

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. İki Dışişleri Bakanı, Afrin operasyonunu ve Soçi'de bugün başlayacak Suriye zirvesini konuştu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-01-2018 11:27 - Güncelleme: 30-01-2018 11:27

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. 

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.

Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çavuşoğlu ile Lavrov, Soçi ile Afrin'i görüştü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat