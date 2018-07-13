Çalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri

Günün en önemli öğünüdür kahvaltı. Kahvaltı yapanlar kolay kilo verebilirler. Ayrıca yağ yakım hızları da daha yüksek olur. Diyetisyen Neslihan Aktepe'nin verdiği 3 tarif ile hem kilo vereceksiniz, hem pratik bir kahvaltıya ulaşacaksınız.

Çalışanların en çok atladığı öğündür kahvaltı. Bahaneleri ise 10 dakika fazla uyuma istekleridir. Uykudan 10 dakika fedakarlık yapmak kilo almanızı önler.

Tarif 1: 1 küçük kase yoğurdun içine 1 taze meyve doğrayabilirsiniz.

Tarif 2: 200 cc süt içine 3-4 kaşık yulaf, 1 taze meyve, 2 tam ceviz, toz tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarif 3: 2 dilim tam taneli ekmeğe, 2 dilim peynir, kuru domates ve renkli biberler ekleyerek sandviç hazırlayarak kilolarınız ile mücadele edebilirsiniz.