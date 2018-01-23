Bizim Hikaye 19.yeni bölüm fragmanı Filiz şimdi ne yapacak?

Fox Tv'de perşembe günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye son bölümde Barış, Filiz'i kaçırdı. Evlenme aşamasında olan Filiz ve Barış gittikçe yakınlaştı.

Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye yayınlanan son bölümüyle ilgiyle takip edildi. Cemil ile çocuklar için evlenmek üzere olan Filiz, Barış tarafından kaçırıldı. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir. Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır.

Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebildi mi sorusu merakla takip edildi.

BİZİM HİKAYE 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI