Bir dilim kepekli ekmek kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Bir dilim beyaz ekmek kaç kalori sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki sofralarımızın vazgeçilmezi, öğünlerimizin baş tacı bir dilim beyaz ekmekte ne kadar kalori var biliyor musunuz?

BİR DİLİM KEPEKLİ EKEK KAÇ KALORİ: 1 Gramı 2,1 kaloridir. Bu değer ile en düşük değere sahip ekmek çeşitlerinden birisidir. Diyet yapanlar için diyet listelerinde bulunması gereken ekmek türü kepekli ekmektir. 1 Dilim kepekli ekmek kaç kalori diye sorarsanız bir diliminde ortalama 66 kalori bulunmaktadır. Normal ekmek ile tek farkı hamuruna kepek karıştırılmasıdır. Bu sayede yüksek lif oranına sahip olur. Özellikle kolesterol ve şeker hastalığı olanlar için sürekli tüketilmesi gereken ekmek çeşitlidir. Ayrıca kilo takibi yapanlar için sindirim sistemini daha hızlı çalıştırır. Kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Metabolizma hızının artmasına yardımcı olarak günlük kalori ihtiyacınızın artmasına yardımcı olacaktır.

HANGİ EKMEK KAÇ KALORİ: Yemeklerin en güzel eşlikçisi olan ekmek tahıl grubunun bir üyesidir ve işlenmiş undan elde edilir. Lif oranı düşük olan beyaz ekmek kan şekerini de çabuk yükseltir. Çabuk acıktırır, doyuruculuğu azdır.

Bu sebeple çavdar, tam buğday yahut kepek ekmeği tercih edilmelidir. Ayrıca şeker hastalarına ve kilo vermesi gereken kişilere de tavsiye edilmez.

Peki beyaz ekmek, tahıllı ekmeki tam buğday ekmek, kepekli ekmekte ne kadar kalori var?

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EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.