Beşiktaş'a hava muhalefeti engeli

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın kampın son gününde oynayacağı Greuther Fürth maçı iptal edildi.
Antalya'daki yoğun yağış nedeniyle Siyah-Beyazlıların son hazırlık maçı iptal edildi. Beşiktaş, bundan önce Antalya'da Helmon ve Afyonspor ile oynamıştı. Böylece Beşiktaş'ın Antalya kampı bitmiş oldu. Siyah-Beyazlılar İstanbul'a dönüyor.
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