Aydın Doğan Erdoğan görüşmesi! İşte satışın hikayesi

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu’na satışı konuşulmaya devam ediyor Türk basını için önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen devir hakkında çarpıcı ayrıntıları, Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşesinde yazdı. Her iki grubun medyasında çalışmış olan Alçı, "iki patronu da yakından tanırım. Doğan ve Demirören Ailesi’nin bireyleriyle de gayet iyi hukukum vardır." diyerek taraflarla konuşup edindiği bilgileri okurlarla paylaştı. İşte o yazıdan bir bölüm:

GÖRÜŞMELERDE KİMLER VARDI?

"DOĞAN Grubu’nun Demirören Grubu’na satışı için yapılan görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamış ve 15-20 gün boyunca devam etmiş. Esas olarak Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören bir araya gelmişler.

Kaparo alındığı son görüşmede ise Meltem Demirören Oktay, oğlu Sinan Oktay ve Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören de varmış. Erdoğan Bey bir süredir biraz rahatsızdı, önümüzdeki pazartesiden itibaren o da işin başına dönmüş olacak.

CUMHURBAŞKANI BU SATIŞIN İÇİNDE Mİ?

BU satışın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle olduğu, hatta Aydın Doğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre önce Beştepe’de yaptıkları baş başa görüşmede konunun gündeme geldiği konuşuluyor. Bu iddiayı Aydın Doğan’a sordum. Kesin bir dille yalanladı. “Hayır, Cumhurbaşkanı böyle bir konuyu açmadı, hiçbir şekilde böyle bir şey konuşulmadı” dedi.

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FİNANSMAN KATAR’DAN MI?

BU satışla ilgili en çok konuşulan meselelerden biri de bu paranın Demirören Ailesi’ne ait olup olmadığı tartışması. Açık konuşalım: İş âleminin neredeyse tamamı Doğan Medya Grubu’nu, Demirören Grubu’nun aldığına inanmıyor. Birçoğu bu paranın Katarlılara ait olduğunu ve Demirörenler’in yediemin olarak orada durduğunu düşünüyor. Yani Doğan Grubu’nu Katarlılar satın aldı ama çeşitli sebeplerden ötürü Demirören Grubu sahip gibi görünecek.

Buradan da ima edilen, Doğan Grubu’nu hükümetin Katar sermayesi vasıtasıyla satın aldığı iddiası. Şüphesiz Demirören Ailesi bu iddiayı reddediyor. Aydın Doğan da görüşmeler sırasında hiçbir şekilde herhangi bir Katarlı görmediğini, sadece Demirörenler’le muhatap olduğunu bana ifade etti.

4 seneden fazla birlikte çalıştığım bu gruba tavsiyem, bu iddiaları önlemek için Doğan Grubu’nu aldıkları paranın detaylı bir dökümünü ve alınan kredileri vs. açıklamalarıdır. Eğer bu tatmin edici şekilde yapılmazsa toplumda “Hürriyet’in sahibi artık Demirören Ailesi” algısı oturmaz...

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AYDIN DOĞAN İLK İŞ NE YAPACAK?

39 yıldır medya patronu olan Aydın Doğan bundan sonra ilk iş ne yapacak? Şöyle dedi: “Çok yoruldum. 1 hafta-10 gün uzaklara gidiyorum, ortadan kaybolacağım. Daha sonra bakacağım. Birçok iş var, onlar devam ediyor.” Aydın Bey Bodrum’u çok sever, yılın 5-6 ayını oradaki tatil köyünün içinde yaptırdığı evinde ve ofisinde geçirir. Duyduğum kadarıyla bu yıl oraya daha erken gidecek, daha çok kalacak.

GÖRÜŞMELERİ KİMLER BİLİYORDU?

ÇOK ilginç bir şekilde bu görüşmeler iki taraftan da büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Gördüğüm kadarıyla tarafların en yakınındakiler bile bilmiyorlardı. Doğan’da aklınıza ilk gelen isimlerin o gün Aydın Doğan’la görüşenler dahil, haberi yoktu. Bu denli kapalı yürütüldü satış trafiği.

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